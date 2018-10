‘Pantera’ é morto com tiros de fuzil na tarde desta sexta na Aparecida

Manaus - O guardador de carros Douglas Alves de Oliveira, de 27 anos, popularmente conhecido como "Pantera", foi fuzilado e atingido com vários tiros de pistola. O crime aconteceu na rua Coronel Salgado, no bairro de Aparecida, na Zona Sul de Manaus, por volta das 14h desta sexta-feira (26).

De acordo com testemunhas, dois homens em um carro de cor prata, de modelo e placa não informados, chegaram próximo ao local onde Douglas estava trabalhando como guardador de carros e abriram fogo contra o homem. De acordo com a polícia, os disparos partiram de um fuzil e uma pistola 9 mm.

A Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC), não soube precisar quantos tiros exatamente atingiram o corpo. A população diz ter ouvido aproximadamente 20 disparos. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após o trabalho da perícia.

De acordo com informações do cabo Eliardo, da Polícia Militar, colhidas com uma tia da vítima que não quis se identificar, Douglas, tinha envolvimento com drogas. "A tia da vítima não soube precisar se Douglas era apenas usuário ou se comercializava entorpecentes. Ele saiu de casa porque a relação com a família estava abalada pelo envolvimento dele com as drogas", disse.

Ainda de acordo com o cabo Eliardo, Douglas estava trabalhando há pouco tempo como guardador de carros na área. Ainda não há confirmação se ele tinha passagem pela polícia.

