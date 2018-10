Polícia apreende 300kg de drogas no AM avaliados em R$3 milhões

Manaus - Cerca de 300 quilos de pasta-base de cocaína foram apreendidos no fundo falso de um caminhão baú, na tarde desta sexta-feira (26), na feira da Manaus Moderna. A droga, avaliada em R$ 3 milhões de reais, era transportada de Boa Vista (RR), mas seria oriunda da Venezuela.

Segundo o secretário de segurança pública, coronel Amadeu Soares, o caminhoneiro Euter Cardoso de Oliveira, de 37 anos, é do estado do Mato Grosso e pela forma que a carga foi encontrada, essa não seria a primeira vez que transportava esse tipo de material.

"Essa é uma rota que a inteligência já estava trabalhando por conta do tráfico de armas e sobre o suspeito, nós desconfiamos que ele já teve outras experiências como esta, pois o veículo foi adaptado para receber os entorpecentes, ele dissimulou a carga com a melancia e todo esse preparo é de quem já fez isso várias vezes" explicou o secretário.

De acordo com as investigações da Operação Banzeiro, Manaus seria apenas uma das rotas e que o destino final do entorpecente seria estados do Nordeste e São Paulo.

"A rota Venezuela-Roraima-Amazonas era investigada há dois meses. Segundo o próprio caminhoneiro, ele receberia R$ 300 mil reais para levar a droga até traficantes do estado de São Paulo", informou o secretário de inteligência Herbert Lopes.

A prisão é resultado da ação conjunta entre a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e Coordenadoria e Recursos Especiais (Core).

Euter foi preso em flagrante e será indiciado por tráfico de drogas.

