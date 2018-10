Mãe que degolou bebê de 1 ano e 4 meses é presa lendo Bíblia em Manaus

A mulher estava em sentada próxima a uma venda e melancias | Foto: Divulgação

Manaus - Domingas Josiane Andrade Carvalho, de 40 anos, que é suspeita de matar o próprio filho, uma criança de 1 ano e 4 meses, degolado e cortando os pulsos na tarde desta sexta-feira (26), foi presa por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O crime ocorreu no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, e a mulher foi encontrada no São José, na mesma zona.

Conforme uma fonte policial da 30ª Cicom, no momento da prisão, a mulher estava segurando uma bíblia próxima a uma banca de venda de melancias, e não resistiu à prisão no momento da abordagem.

"Nós chegamos até ela após denúncia. Fomos até uma rua no bairro São José e encontramos ela bastante tranquila. Quando confrontada pela nossa equipe, ela disse que vozes mandaram ela matar a criança", explicou a fonte.

De acordo com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), Domingas foi presa e levada para o 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi entregue à Polícia Civil. Ela será apresentada durante coletiva de imprensa, neste sábado (27).

Entenda o crime

A sogra de Domingas foi quem encontrou o corpo da criança dentro de uma sacola em uma área de terreno abandonado, que fica ao lado da casa de onde a suposta autora do crime vivia com o filho. A mulher desmaiou e foi socorrida pela filha de criação, que também chamou a polícia após verificar o cadáver dentro da sacola.

Segundo informações de vizinhos, Domingas sofre de depressão e ontem teria tido uma crise por falta de medicamentos. “Hoje ela saiu com o bebê nos braços, como fazia todas as manhãs, e foi até a padaria. Quando retornou por volta das 8h, entrou na casa, se trancou com a criança e não foi mais vista”, disse uma vizinha, que não quis se identificar.

