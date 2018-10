SSP-AM omite nome de PM que assassinou jovem no Santo Antônio

Hering foi baleado em um campo de futebol | Foto: Reprodução

Manaus - O adolescente Hering da Silva Oliveira, de 15 anos, não possuía resíduos de pólvora ou chumbo nas mãos no momento em que foi morto por um tiro disparado por um policial militar, na tarde desta última quinta-feira (25). A informação é do primeiro laudo divulgado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), nesta sexta-feira (26), em coletiva realizada no Comando Geral da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Hering foi morto durante uma abordagem de policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) em um terreno, onde há um campo de futebol, ao lado da Minivila Olímpica, no bairro Santo Antônio, após denúncia de que um grupo de jovens estaria se envolvendo com droga no local. Hering foi atingido com um tiro nas costas e, mesmo assim, ainda conseguiu pular o muro que dá acesso ao complexo esportivo, na tentativa de buscar socorro, mas não resistiu.

O diretor do DPTC, Carlos Malon, informou que as amostram foram coletadas das duas mãos do garoto. "Tanto a mão direita, quanto na mão esquerda apresentaram resultado negativo para a presença de substância de pólvora ou chumbo, que sai da arma de fogo no momento do disparo", afirmou.

As autoridades já haviam divulgado nesta sexta-feira, que Hering não estava portando nenhuma arma durante a ocorrência. Porém, na noite de quinta, a versão dos jovens e da família ainda era vista como “calor do momento” pela SSP-AM.

Para o delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Ivo Martins, o resultado negativo do exame radiográfico derruba o argumento dos policiais militares dado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde eles relataram que os disparos feitos contra à guarnição teriam partido de uma arma portada por Hering.

"Diante dessa prova técnica irrefutável, a tese dos policiais cai por terra. É importante considerar que isso não condena os policiais de imediato. Pelo contrário, só reforça a necessidade de as investigações prosseguirem" detalhou Martins.

Os policiais envolvidos na ocorrência foram afastados da escala de serviço, enquanto as investigações avançam. O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel Claudio Silva, disse que os policiais foram retirados dos serviços operacionais para ficarem à inteira disposição das investigações. "Esclarecer esses fatos é muito importante para a sociedade", disse.

O corregedor-geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, Ildeberto Santos, disse que uma sindicância foi instaurada pela Corregedoria Auxiliar da PM, para apurar paralelamente as investigações da PC-AM, o ato contra a vida de Hering.

"Ao final desse processo de investigação dupla, será determinado se haverá ou não processo administrativo disciplinar para avaliar a permanência desses policiais na corporação. Não podemos tomar conclusões precipitadas, para não virar um juízo de valor", disse o corregedor. O nome do PM autor do disparo que matou o jovem não foi divulgado até o momento.

