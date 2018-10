Prefeito cobra segurança do Estado após assaltos em três UBSs em 24h

Manaus - Até este mês, cerca de 3 mil unidades de serviço municipal sofreram algum tipo de violência. Só nesta sexta feira (26), três Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram assaltadas em três zonas da cidade.

De acordo com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, os casos de violência são decorrência da falta de administração estadual.

"Eu lamento esse quadro de desgoverno, que retirou das pessoas a garantia de seu direito à segurança, e portanto o seu direito à vida. Esse desgoverno cruzou os braços e acha que deve assistir de camarote a cidade pegar fogo. Isso não dá", enfatizou o prefeito.

O prefeito disse ainda que "não há nenhum assalto em órgãos do Estado. Há um esquema que está preocupado apenas com alguns grupo. Eu não quero que haja assalto lá não, eu só quero que não haja essa cumplicidade de que lá é protegido, enquanto aqui não", finalizou.

Casos

O primeiro caso foi na UBS N41, localizada no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Na unidade, dois homens armados anunciaram o assalto e levaram celulares e outros bens de funcionários e pacientes, que estavam em atendimento antes da ação. Já na UBS Mansour Bubol, do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital amazonense, o condensador de um dos ar-condicionados foi levado, impedindo os trabalhos odontológicos no local.

Por volta das 17h30, uma dupla armada em uma motocicleta, assaltaram a Unidade Básica de Saúde José Rayol dos Santos, localizada na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus.

"Eu trabalho há 22 anos no município e nunca havia acontecido isso comigo. Faz um mês que iniciei nesta UBS e nunca imaginei ter uma arma na minha cara, ter meus pertences levados e ainda ser mantida em cárcere dentro da enfermaria. Foram momentos aterrorizantes. Uma hora eu estava trabalhando e na outra tinha uma arma na minha cara", relatou a enfermeira Ana Souza.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) avaliará se as UBSs retornarão suas atividades na segunda-feira (29).

"Foram três ocorrências, sendo dois assaltos a mão armada. Nós vamos avaliar se os servidores têm condições de trabalhar na segunda, porque a equipe fica muito abalada ao passar por uma situação dessas, além da necessidade de abrir boletim de ocorrência. Infelizmente as unidades ficam com o atendimento altamente prejudicado após essas ocorrências", explicou Magaldi.

