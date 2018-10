Casal é crivado de balas em rua do bairro Nova Cidade, em Manaus

Manaus - Em tentativa de homicídio, um casal, de nomes e identidades não revelados, foi baleado, na note desta sexta-feira (26), na rua Brilho de Sol, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Os suspeitos fugiram do local sem serem identificados. As vítimas foram levadas para hospitais da capital.

De acordo com o tenente Jorge Freitas, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas foram baleadas enquanto estavam na frente de casa.

"Testemunhas contaram para a nossa equipe que os suspeitos chegaram fortemente armados e atirando contra o casal, que ainda correu para dentro da residência, onde moram, e foram socorridos", disse o policial.

Ainda conforme o tenente, as vítimas foram socorridas por moradores da área. A mulher teria dado entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia e o homem foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

