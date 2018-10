Assaltante é baleado após trocar tiros com policiais na Cidade Nova

Manaus - Um homem, de 25 anos, de nome não revelado, deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na tarde desta sexta-feira (26), após trocar tiros com a polícia enquanto praticava assaltos na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem teria cometido um assalto a um posto de gasolina localizado na via quando, durante a fuga, acabou se deparando com uma viatura policial.

"Ele começou a atirar contra a viatura e para salvaguardar a vida da equipe nós tivemos que revidar a injusta agressão. Um dos disparos atingiu a perna do suspeito, que foi socorrido e levado até um hospital da cidade", disse um policial, que preferiu não se identificar.

O homem foi levado pelos próprios policiais para o HPS Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. O estado de saúde dele não foi informado.

