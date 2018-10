Mulheres são presas com meio quilo de maconha nas partes íntimas

Manaus - Três mulheres foram presas, com cerca de meio quilo de maconho tipo skunk, na noite de sexta-feira (26), no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. De acordo com informações da polícia, o trio levaria o entorpecente para seus companheiros que estão detidos no Centro de Detenção Provisório Masculino (Cdpm).

A Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) realizou as prisões de Mylena Viana Acácio, 20, Darcley Cristina Dias Macedo, 43, e Raniellen dos Santos da Silva, 24, após denúncia anônima. De acordo com a polícia, Raniellen, que está grávida de quatro meses, já é condenada por tráfico de drogas.

"Todas elas estão com os companheiros presos em presídios da capital. Nós queremos dizer o quanto estamos indignados com essas organizações criminosas, que estão usando as mulheres através de um vinculo afetivo e no caso da Raniellen, além de já ter sido presa por tráfico, está grávida e condenando essa criança a uma prisão ainda no ventre materno", enfatizou o delegado Guilherme Torres, secretário de operações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Cerca de meio quilo de maconha tipo skunk foram apreendidos com as mulheres | Foto: Andreza Cunha/ Em Tempo

Segundo Torres, as mulheres confessaram o crime e foram presas em flagrante por tráfico de drogas e os presos que receberiam o entorpecente também serão indiciados por associação criminosa.

"Fizemos uma campanha no local e constatamos que o trio estava preparando as drogas. Trouxemos uma policial feminina que fez a abordagem, elas fizeram o agachamento e duas delas já estavam com a drogas nas partes íntimas enquanto a outra tinha escondido outra parte do entorpecente no ar-condicionado. Não se trata de um simples uso, então todos os envolvidos serão indiciados por associação criminosa"

