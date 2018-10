Homem é morto durante briga em bar no Monte das Oliveiras

Manaus - Um homem, que não teve o nome e idade divulgados, foi morto na manhã deste sábado (27), com um disparo de arma de fogo na região do olho. Segundo a 26ª Cicom, testemunhas informaram que houve uma discussão entre a vítima e o proprietário do local.

O caso aconteceu em frente ao bar do motoqueiro, localizado rua São Nicolau, no Monte Pascoal, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

De acordo com policiais, moradores da região e amigos disseram que a vítima não tinha envolvimento com crime. O dono do bar fugiu do local.

O Instituto Médico Legal (IML) e a polícia militar já estão no atendimento da ocorrência.

Mais informações em instantes.

