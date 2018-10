Após ser detido em Ramal, pistoleiro do CV é solto em Manaus

Manaus - Após denúncias de que um foragido da Justiça por homicídio havia chegado de viagem de Curitiba, policiais do Batalhão de Choque e da 30ª Cicom realizaram uma incursão em um sítio no Km 07 Ramal do Brasileirinho, na zona Leste da cidade, onde prenderam o suspeito.

O homem, que não teve nome e nem idade divulgados, foi detido e conduzido ao 30° DIP, onde foi constatado que ele era foragido da Justiça e havia mandado de prisão em aberto.

Além disso, o foragido é apontado como sendo um pistoleiro do Comando Vermelho (CV) e pretendia matar integrantes de facções contrárias em Manaus.

No entanto, segundo a Secretaria de Estado de Segurança devido a Lei Eleitoral o infrator não ficou preso, mas apenas assinou um termo para se apresentar na terça-feira dia 30 de Outubro.

*Com informações da assessoria

