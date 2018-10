Mãe esconde celular na sandália da filha tentando entrar em presídio

Na sandália foram encontrados 10 chips, além do celular e equipamentos | Foto: Divulgação





Manaus – Na manhã deste sábado (27) uma mulher de 30 anos foi presa ao tentar entrar em uma unidade prisional com um celular desmontado em peças, além de chips e equipamentos para o aparelho. O material estava escondido no fundo falso de uma sandália usada por uma criança que acompanhava a mulher.

O caso aconteceu durante a manhã de visitações aos detentos do Centro de Detenção Provisória Masculino. Durante o processo de revista dos visitantes, policiais da unidade informaram que desconfiaram do peso da sandália da criança e do nervosismo que a infratora apresentava.

Em depoimento, a mulher que é mãe da menor de idade, informaram que o material deveria ser entregue a um interno residente no pavilhão 01, ala única, cela 02 do Centro de Detenção Provisória Masculino.

No total foram encontrados, durante o procedimento de revista pessoal, 10 chips de operadores diferentes, um cabo USB, fone de ouvido e um celular desmontado. A apreensão foi feita por agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), nesta manhã.

A mãe foi levada ao 18º Distrito Integrado de Polícia. Lá serão tomadas as medidas cabíveis ao crime. O Conselho Tutelar deve entrar em contato com a família da criança que será acionada sobre o caso.





