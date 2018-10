Força Tática prende dupla de homens em posse de carros roubados

Manaus - Policiais Militares da Força Tática do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) realizaram a prisão de dois homens, de 36 e 47 anos. Os dois estavam em posse de carros roubados, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul e no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo informações do comandante da Força Tática, tenente-coronel PM Klinger Paiva, o primeiro suspeito abordado foi o homem de 36 anos durante patrulhamento de rotina na Avenida Mário Ypiranga. A equipe realizou abordagem em um veículo Gol branco, de placa PHD-2438.

Ao realizar a consulta foi apontado que a placa indicava ser de um carro HB20 preto. Após verificação foi constatada adulteração de sinal identificador na placa, com fita isolante de cor preta. A placa original do veículo era a PHD-2436, que estava com restrição de roubo.

Com o condutor foi encontrada uma carteira com vários documentos, R$550 reais em espécie e um celular. Ao ser questionado pela Força Tática, o suspeito informou que estava conduzindo o veículo Gol para a rua 65, no bairro Nova Cidade, onde estaria um veículo Fiat Punto adulterado, em posse do outro suspeito.

Ainda de acordo com informações dos agentes, a equipe deslocou-se para o local informado, onde encontrou o veículo Fiat Punto prata de placa JXK-8704. A placa original do veículo era JXK-8701 e estava com restrição de roubo. Com o segundo suspeito foi encontrado uma carteira com vários documentos, um celular e a chave do carro.

A Força Tática realizou contato com uma das vítimas dos carros roubados, um senhor de 61 anos, que relatou que logo após um assalto à sua residência, onde três homens armados com pistolas, mantiveram ele e sua família amarrados em cárcere privado, foram roubados vários pertences, incluindo dois televisores, um videogame Playstation, três aparelhos celulares, uma quantia considerável de dinheiro e o veículo Fiat Punto prata.

Os dois suspeitos não possuíam antecedentes criminais e receberam voz de prisão pelos policiais militares da Força Tática. A dupla foi encaminhada para o 12º Distrito Integrado de Polícia (12º DIP) para serem tomadas as providências cabíveis.

*Com informações da assessoria