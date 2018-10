Mulher é morta com 24 facadas em estacionamento de motel em Manaus

Manaus - O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado com várias perfurações de faca no estacionamento do motel "Cê Ki Sabe", na tarde deste domingo (7), na avenida André Araújo, Zona Centro-Sul. Nenhum suspeito do crime foi identificado.

A Polícia Civil disse que funcionários do motel encontraram o corpo próximo a uma área de galpões. A mulher estava sem blusa. O delegado do 1° DIP, João Neto Amaral, estimou que a vítima tenha entre 25 e 30 anos.

Nenhum policial quis detalhar mais informações sobre as circunstâncias do crime. Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) avalariam que a mulher foi morta com 24 facadas.

O carro IML saindo no motel | Foto: Janailton Falcão

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde ficará à disposição da família. A PC já começou as primeiras linhas de investigação e deve apurar o caso nos próximos dias.

Ainda de acordo com o delegado, a empresa responsável pelo circuito de câmeras de segurança do motel foi acionada. As imagens devem ser disponibilizadas à polícia para ajudar nas investigações.

"Pedimos as imagens para tentarmos saber como essa mulher foi morta. Algumas testemunhas disseram que o rosto dela não era comum. Ninguém disse que a conhecia", terminou.

