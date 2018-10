Homem é morto com tiro na cabeça no Centro de Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, aparentando entre 25 a 30 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na noite desse domingo (28). O fato aconteceu no Paço da Liberdade, na rua Gabriel Salgado, no Centro de Manaus.

De acordo a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime foi registrado por volta das 21h. Moradores da área relataram que a vítima foi vista chegando ao local em um carro, de características não identificadas, acompanhada de um homem desconhecido.

Minutos depois, os moradores ouviram um disparo de arma de fogo. Em seguida, o suspeito retornou ao mesmo veículo e fugiu.

O homem, que não postava documentos pessoais, tinha brincos nas orelhas e tatuagens, sendo uma delas o formato de um "dragão" nas costas.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A DEHS vai investigar o motivo do assassinato.

Leia mais:

Mulher é morta com 24 facadas em estacionamento de motel em Manaus

Grupo é preso com arma de fogo e droga no Educandos