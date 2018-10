Criminosos invadem quitinete e executam dois homens no Tancredo Neves

Manaus - Fabiano Jesus de Souza Alves, de 21 anos, que usava tornozeleira eletrônica, foi assassinado a tiros na noite desse domingo (28). Na mesma ação criminosa, também morreu, um homem identificado como Felipe Santana, idade não informada.

O duplo homicídio ocorreu por 19h50, em uma quitinete, na rua Jaçanã, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. De acordo com o tenente Nailson, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de tiroteio na região.

"Estávamos realizando patrulhamento de rotina, quando recebemos via rádio a ocorrência de tiroteio. Ao chegarmos ao endereço, encontramos os dois homens mortos", explicou.

Conforme informações obtidas com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), testemunhas relataram que dois homens desconhecidos chegaram ao local em uma motocicleta, de características não identificadas.

"Fabiano e outro homem, supostamente, Felipe, tentaram se esconder dos atiradores dentro da quitinete. A porta do imóvel foi arrombado e as vítimas retiradas à força do local. Os dois homens foram mortos a tiros, sendo um deles agredido com pedradas na cabeça", disse um investigador, que preferiu não se identificar.

A polícia suspeita que Fabiano era o alvo dos criminosos. Ele estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e respondia por roubo de motos. A namorada do outro homem morto, informou que desconhece a motivação do assassinato. Na quitinete, a polícia encontrou documentos de vários veículos, supostamente falsificados.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) informou que Fabiano foi atingido com três tiros, sendo um entre os olhos e dois na lateral esquerda do tórax. O segundo homem foi alvejado com oito tiros, a maioria na região do tronco, além de ferimentos na cabeça. Uma pedra foi achada na cena do crime.

"As vítimas ainda travaram luta corporal com os autores. No local, encontramos uma pedra, que possivelmente foi usada para matar uma das vítimas", disse o perito criminal André Santana.

Nenhum morador quis comentar sobre o crime com a reportagem. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela DEHS.

