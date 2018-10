Jovem é preso com drogas no bairro Novo Aleixo, em Manaus

Polícia monitorou o ponto de comercialização das drogas | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - Rafael Geissler Ferreira, de 24 anos, foi preso em flagrante, na nesta segunda-feira (29), com substâncias entorpecentes, dinheiro e material para embalo de drogas. Ele foi capturado no conjunto Amazonino Mendes, conhecido como “Mutirão”, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, após denúncia anônima.



De acordo com a delegada Marna de Miranda, titular do 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações em torno do caso foram iniciadas após a equipe do 27º DIP receber delações, feitas ao número (92) 99371-8145, o disque-denúncia da delegacia, que funciona apenas para o recebimento de mensagens via WhatsApp.

“Iniciamos as diligências naquela área até localizarmos o lugar exato onde estaria ocorrendo a prática ilícita. Ao identificarmos o ponto de comercialização, montamos campana no local. Avistamos Rafael realizando a venda das substâncias entorpecentes e efetuamos a abordagem. Prendemos Rafael em frente à casa onde ele morava, situada na rua 11 do conjunto Amazonino Mendes”, explicou Miranda.

Drogas apreendidas

A titular do 27º DIP destacou que, durante revista, os policiais civis encontraram com o jovem seis porções médias de cocaína, 14 trouxinhas de cocaína, 11 trouxinhas de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão, R$ 22 em espécie, 100 bolívares, além de material para embalo de drogas.

“Nossas ações de combate ao tráfico de drogas irão continuar. Nós, do 27º DIP, estamos à disposição da população para coibir esses delitos”, enfatizou a delegada.

Flagrante

Rafael foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no 27º DIP, o infrator será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

