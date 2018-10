Trio é preso com 12 kg de drogas no bairro Petrópolis, em Manaus

O trio foi apresentado no 1º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Rosedilson Mendonça de Oliveira Júnior, de 24 anos, Francisco Jonathan Souza da Silva, de 31 anos, e Beatriz Nayara Ferreira Napoles, de 20 anos, foram presos na noite desta segunda-feira (29), por envolvimento com o comércio de drogas no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Eles foram capturados por policiais militares da Força Tática após denúncia anônima.

Segundo informações do comandante da Força Tática, o tenente-coronel da Polícia Militar Klinger Paiva, houve tentativa de fuga dos envolvidos com a chegada da polícia no local.

“Nossas equipes receberam denúncia e se deslocaram para a rua Coronel Conrado, local onde informaram que estava tendo intensa movimentação de tráfico de drogas. Os policiais abordaram Francisco, após o mesmo ter tentado empreender fuga. Feita a revista nele em frente a uma residência, foi encontrada uma mochila com 4 kg de entorpecentes, que seriam distribuídos, e um revólver calibre 38”.

Em revista na residência, onde Francisco foi abordado, os policiais encontraram Rosedilson e Beatriz dentro do imóvel. No local, foram apreendidos mais 8 kg de entorpecentes, totalizando 12 kg de droga, supostamente maconha skunk. O trio foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos de flagrante.

