Dupla em moto assalta drogaria no Nova Cidade, em Manaus

O garupa da moto teria conseguido fugir com o dinheiro do roubo | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Manaus - Uma dupla em moto assaltou, na noite desta segunda-feira (29), uma drogaria localizada na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Uma pessoa foi detida e levada à delegacia para prestar depoimento sobre o caso.

De acordo com a tenente Regiane Mota, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ainda não há como ligar o suspeito detido com o assalto da drogaria. O garupa da moto teria conseguido fugir com o dinheiro do roubo.

"Não há como dizer que esse rapaz detido fez parte do roubo à drogaria. As câmeras de segurança não ajudam a identificar esse rapaz que, supostamente, estaria dirigindo a motocicleta", explicou a policial.

No vídeo é possível acompanhar o momento da ação dos assaltantes. Eles chegam por uma rua ao lado da drogaria, quando um dos suspeitos desce e o outro fica com a moto ligada do lado de fora esperando para dar apoio ao comparsa com o material do roubo.

Um policial de folga foi avisado sobre o roubo e avisou os policiais da 15ª Cicom, que realizaram o cerco e conseguiram deter um homem, que supostamente teria participado do assalto.

"Não dá para reconhecer esse rapaz porque ele estava do lado de fora, em uma moto, de capacete. O outro que foi quem entrou eu conseguiria dizer quem é, mas ele conseguiu fugir com o dinheiro roubado do caixa", disse um funcionário da drogaria que preferiu não se identificar.

O caso foi registrado do 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde estão sendo ouvidos todos os envolvidos na ocorrência para elucidação do crime.

Leia mais:

Adolescente de 14 anos foi apreendido no esquema de desmanche de motos

Traficantes fazem mulher refém e são presos na invasão Novo Milênio