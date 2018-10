Estudantes reagem, e ladrão é capturado em parada de ônibus da Ufam

Manaus - Uma tentativa de assalto a universitários em uma parada de ônibus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) foi frustrada, na noite desta segunda-feira (19), por acadêmicos. O homem preso foi imobilizado pelos estudantes, que aguardavam o transporte coletivo para voltar pra casa.

De acordo com policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária, uma equipe foi acionada por meio do 190 para atender uma chamada de tentativa de assalto na Ufam e, ao chegarem no loca, encontraram o suspeito imobilizado.

"Ao chegar lá, a população já tinha contido o assaltante e estava apenas no aguardo da viatura, que levou o homem até o 11º DIP [Distrito Integrado de Polícia], onde foi apresentado junto com as testemunhas do roubo e a vítima", disse uma fonte policial.

O caso foi registrado do 11º DIP e a vítima com as testemunhas registraram Boletim de Ocorrência (B.O).

Leia mais:

Adolescente de 14 anos foi apreendido no esquema de desmanche de motos

Traficantes fazem mulher refém e são presos na invasão Novo Milênio

Criminosos invadem quitinete e executam dois homens no Tancredo Neves