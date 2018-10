Dentro de uma bolsa e com sinais de tortura, homem é encontrado morto

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, com sinais de tortura, foi encontrado no fim da madrugada desta terça-feira (30), na Travessa Roteri, entre as avenidas Getúlio Vargas e Joaquim Nabuco, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A vítima está dentro de uma bolsa de viagem.

De acordo com informações do tenente Wilkens Diego, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada por volta das 4h30, após um gari ligar ao 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

| Foto: Josemar Antunes

"A nossa equipe chegou ao local e constatou-se a veracidade do informante. A princípio o homem apresenta sinais de agressão física na região da barriga, mas não sabemos se há outros sinais de violência no corpo", concluiu o tenente Wilkens Diego.

Veja Vídeo

Videorreportagem | Autor: Josemar Antunes/Em Tempo

De acordo com a perícia, que esteve no local, a vítima estava com as mãos e pés amarrados, além de mais de 30 facadas pelo corpo, na região do tórax e pescoço. O homem apresentava sinais de tortura também.A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.



Leia mais:

Adolescente de 14 anos foi apreendido no esquema de desmanche de motos

Traficantes fazem mulher refém e são presos na invasão Novo Milênio