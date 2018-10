Acusado de homicídios é preso por porte de arma em Manaus

Manaus - Um homem identificado como Laerte Maciel Lopes Júnior, de 33 anos, conhecido como "Catatau", foi preso na tarde dessa segunda-feira (29), por policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) e 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Com ele, foi apreendido uma pistola calibre 380 milímetros, com a numeração suprimida, além de 24 munições do mesmo calibre.

Laerte foi apresentado durante coletiva de imprensa no prédio do 12°DIP, na avenida Nilton Lins, bairro Flores, Zona Centro-Sul, na manhã desta terça-feira (30). Ele alegou que a arma com munições não pertencia a ele.

O investigado afirmou que usava o dispositivo eletrônico porque tinha problemas cardíacos.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Derfv, “Catatau” era investigado por integrar uma organização criminosa envolvida em homicídios, tráfico de drogas e adulteração de sinais identificadores de veículos roubados ou furtados na capital.

A prisão em flagrante do investigado ocorreu por volta das 15h, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Ele exercia a função de abastecer com drogas áreas dos bairros Novo Israel e Flores, respectivamente Zona Norte e Centro-Sul.

Durante as investigações, a polícia identificou que Laerte utilizava veículos clonados para o transporte de entorpecentes, que também eram enviados a outros municípios do Estado.

Ainda de acordo com o delegado Cícero Túlio, o homem preso responde também por homicídios. Uma das vítimas do criminoso, segundo a polícia, seria Sâmara Sabrina Gomes Gonçalves, que foi encontrada asfixiada no dia 16 de abril de 2009, no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. Outro crime atribuído a ele seria o assassinato de Conceição de Oliveira Medeiros e o filho dela, Vitor Hugo de Oliveira Medeiros. Mãe e filhos foram mortos no dia 22 de dezembro de 2012, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Além dos homicídios, "Catatau" também responde por roubo majorado e tráfico de drogas. Ele cumpria os crimes em liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica.

Laerte foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Ao término dos procedimentos na unidade policial, ele será apresentado em audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul, onde o juiz irá determinar pela liberdade ou prisão.

