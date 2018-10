Justiça defere mandados de prisão aos PMs envolvidos na morte de jovem

Manaus - A cúpula da segurança pública do Estado reuniu a imprensa na manhã desta terça-feira (30), após o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) deferir os mandados de prisão preventiva dos policiais militares Erivelton de Oliveira Hermes e Francisco Adson Bezerra Rocha, da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), envolvidos na morte do adolescente Hering da Silva Oliveira, de 15 anos. Os mandados judiciais foram expedidos no último sábado (27).

O jovem foi atingido com um tiro nas costas durante ocorrência policial na tarde da última quinta-feira (25), na Mini Vila Olímpica, na rua Luiz de Camões, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Após ser baleado, o adolescente foi socorrido pelos policiais e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, mas não resistiu ao ferimento.

O anúncio da determinação deferida pelo juiz Mauro Antony, titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri, foi confirmado pelo coronel Amadeu Soares, titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Após o resultado da perícia, que deu negativo, a delegada Rita Tenório, da seccional Oeste da Polícia Civil solicitou o mandado de prisão dos policiais militares. Em virtude da lei eleitoral, os PMs devem se apresentar na manhã desta quarta-feira (31), no Batalhão de Choque da corporação.

"Estamos dando uma resposta para sociedade, para familiares e amigos do adolescente. O tenente Erivelton e o cabo Francisco Adson já foram notificados sobre a decisão da Justiça. Eles estão afetados e cumprem medidas administrativas", disse o coronel Amadeu Soares.

Coronel Amadeu Soares, titular da SSP-AM | Foto: Josemar Antunes

Após o fato, os policiais apresentaram a suposta arma usada pelo adolescente no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde assumiram a autoria na ocorrência. Tanto a arma do policial e um revólver calibre 38 foram apresentados na delegacia.

“Estamos aguardando a perícia balística da arma do policial Erivelton, para que se defina se foi desse armamento o disparo que alvejou o adolescente, já que o resultado residuográfico deu negativo para pólvora na mão do adolescente. As investigações estão em andamento e com certeza os culpados serão punidos, embora sabemos que não foi o adolescente que fez o disparo”, disse.

“Eu vou esperar a conclusão das investigações. Preliminarmente, a abordagem é 90% da ocorrência. Abordou certo, vai finalizar certo. Abordou errado, vai finalizar errado. Não quero aqui me precipitar até que se desfeche completamente as investigações para que se possa ter um inquérito pronto e depois ser utilizado como objeto de estudo e a Polícia Militar possa aperfeiçoar suas técnicas de abordagens, e que os policiais aprendam de fato como abordar corretamente”, concluiu Soares.

Delegado geral-adjunto Ivo Martins | Foto: Josemar Antunes

O delegado geral adjunto, Ivo Martins, informou que oito testemunhas já foram ouvidas no inquérito policial e reafirmaram a versão de que os adolescentes consumiam entorpecentes durante abordagem dos policiais. As armas dos policiais foram apreendidas e no prazo de dez dias o inquérito será finalizado e enviado para a Justiça.

“Os policiais estão colaborando com as investigações. Mas a versão inicial construída caiu por terra depois que o exame residuográfico nas mãos do Hering atestou que não havia pólvora em nenhuma das mãos da vítima, o que nos faz presumir muito consistente que o jovem não atirou. Por essa razão e outras já colidas no curso da investigação foi necessária pedir a prisão preventiva dos dois policiais realizado pela delegada Rita Tenório, chefe da delegacia seccional oeste, que está conduzindo os procedimentos juntamente com o 5º DIP, responsáveis pelas investigações”, explicou.

O coronel Cláudio Silva, comandante geral da Polícia Militar (PM) afirmou que um processo administrativo foi instaurado na corregedoria da corporação e os PMs ficarão presos no Batalhão de Choque, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Novo Israel, Zona Norte.

Coronel Cláudia Silva, comandante geral da PM | Foto: Josemar Antunes

O coronel Hildeberto de Barros, corregedor da PM, disse que foi um erro de procedimento. Uma sindicância foi instaurada para o processo administrativo.

“Essa sindicância vai nos basear para o futuro processo administrativo que eles sofrerão. Portanto é importante que essa sindicância seja concluída juntamente com inquérito da Polícia Civil. Em razão disso, será aberto um processo administrativo após o resultado da sindicância, que pode definir a expulsão dos policiais”, declarou.

Coronel Hildeberto de Barros, corregedor da PM | Foto: Josemar Antunes

