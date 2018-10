Corpo esquartejado é encontrado em mata no Riacho Doce, na Cidade Nova

Manaus - O cadáver de um homem foi encontrado, na tarde desta terça-feira (30), em uma área de mata na comunidade Riacho Doce 3, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, por volta das 17h. O corpo esquartejado estava enterrado dentro de uma sacola em um barranco.

De acordo com informações policiais, as buscas iniciaram após uma denúncia anônima realizada via telefone para a 6a Companhia Interativa de Polícia (Cicom).

"Recebemos a ligação de duas pessoas que disseram estar em busca do sobrinho, desaparecido há dez dias. Eles receberam uma mensagem de que o jovem estaria morto, e teria sido enterrado nesta área de mata aqui do Riacho Doce 3", explicou o tenente Fábio, responsável pela ocorrência.

Cadáver estava em uma área de mata | Foto: Andreza Cunha/Em Tempo

As bucas iniciaram por volta das 13h e contou com o apoio das cadelas da Companhia Independente de Policiamento (CIP/Cães), Honda e Cely, das raças pastor belga e rastreadora brasileira, respectivamente.

"Nós usamos as cadelas de faro de cadáver, que realizam busca e mostram o local exato de um corpo. A Honda foi a responsável por encontrar este cadáver. Depois de quatro horas, aumentamos o perímetro de buscas e percebemos um comportamento estranho na cadela", disse o tenente Afonso, responsável pelas cadelas na ocorrência.

Duas cadelas farejadoras auxiliaram a equipe de resgate à chegar no local exato em que o corpo estava | Foto: Andreza Cunha/Em Tempo

Cemitério

De acordo com um motorista de ônibus de 60 anos, que vive em uma residência instalada no barranco há doze anos e preferiu não se identificar, é comum a movimentação estranha no local.

"É normal um pessoal estranha passar por aqui e subir o morro. Toda noite é assim. Há uns meses, o cachorro do vizinho morreu, quando ele foi enterrar acabou dando uma picaretada na cabeça de um cadáver. É comum desovarem um corpo aqui nessa área, nem me espanto mais", relatou o motorista.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) chegou ao local por volta das 18h. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a retirada do corpo do local, considerado de difícil acesso.

