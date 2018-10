Vídeo: Traficantes cortam dedos de ladrão de droga em Iranduba

Em cenas fortes, os traficantes usam um facão e cortam os dedos do homem | Autor: Divulgação

Manaus - Traficantes não identificados filmaram o momento em que cortam a mão de um homem que teria roubado droga do grupo criminoso. O caso aconteceu no início da noite da última segunda-feira (39), no município de Iranduba (distante 9 quilômetros de Manaus), mas o vídeo passou a circular nas redes sociais nesta terça. O suposto ladrão não teve o nome divulgado.

Segundo informações fornecidas pelo 8º Comando Interativo de Polícia Militar (CIPM) de Iranduba, o ato dos traficantes foi uma retaliação ao homem, que teria roubado droga que pertence à facção criminosa. Outras informações dão conta de que a o rapaz, que não foi identificado, estaria cometendo assaltos na área do bairro São Francisco, em Iranduba.

Mas a segunda versão foi negada pela polícia. O 8º CIPM entrou em contato com a Polícia Civil da cidade para constatar a veracidade do crime e segundo a apuração, o homem não havia realizado roubos a cidadãos de bem.

Ainda segundo a polícia local, nenhum dos traficantes foi identificado e nem a vítima e nem os familiares quiseram denunciar o caso.

O grupo fez o homem exibir um cartaz na mira de armas | Foto: Divulgação

