Em perseguição, encapuzados em carros atiram em homem na Zona Leste

Manaus - Um grupo de atiradores, ainda não identificados, passou em três carros e abriu fogo em via pública, na rua do Areal, no bairro Parque Mauá, Zona Leste de Manaus. A algazarra dos criminosos aconteceu por volta das 20h40 desta terça-feira (29). A ocorrência foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Segundo informações de policiais militares da 29º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendem a área, os atiradores, em números não contabilizados, estavam em três veículos, sendo um Fiat Uno, de cor branca, um Corolla, de cor vermelha, e um Fiat Palio, também de cor vermelho, ambos os automóveis de placas não divulgadas. Os suspeitos estariam armados com pistolas e revólveres.

As autoridades não registraram nenhum baleado até o momento desta publicação. Moradores da rua contam que ficaram apavorados com a audácia do grupo. “A gente escutou os tiros, mas como estávamos dentro de casa, nem saímos mais. É até perigoso sair para olhar e acabar tomando um tiro de graça”, comentou um servidor público, que não quis se identificar.

Outros relatos de moradores dão conta de que quatro homens estariam encapuzados, vindo em veículos, e perseguindo um rapaz, e disparando tiros contra o mesmo. O grupo acabou não alcançando e nem atingindo o alvo, e fugiram do local sem deixar pistas. A reportagem tentou contato com o Instituto Médico Legal (IML), para saber se uma equipe foi acionada para alguma remoção de corpo na região, mas não obteve resposta.

