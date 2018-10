Traficantes que cortaram dedos de ladrão de drogas são identificados

| Foto: Divulgação

Iranduba - As investigações em torno dos traficantes que cortaram os dedos da mão direita de um ladrão no município de Iranduba, em vídeo publicado na internet, estão avançadas, segundo a delegada Sylvia Lauerana, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

A autoridade informou que solicitou a prisão preventiva de algumas pessoas identificadas nas imagens, e todas as providências em torno do caso estão sendo tomadas.

“A equipe de investigação da 31ª DIP, ao ter conhecimento do vídeo, iniciou os procedimentos em torno do caso. Mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar o andamento das investigações”, pontuou Lauerana, em nota enviada por meio da assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas.

