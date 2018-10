Pega ladrão: população agride suspeito de roubo em rua do Coroado

Manaus -Um homem que foi flagrado tentando cometer um roubo foi agredido pela população antes da chegada da polícia. O caso aconteceu na avenida Comes Ferreira, em frente ao Sesi Clube do Trabalhador, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, por volta do meio-dia desta quarta-feira (31).



Um vídeo que circula pela internet mostra a população ainda cercando o suspeito. De acordo com informações do tenente Elvis, da 11º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quando a guarnição chegou no local, dois policiais civis que passavam próximo prenderam o suspeito o conduziram para uma delegacia.

“As pessoas que estavam na parada de ônibus relataram que a população o agrediu, porque ele quis roubar na área. Não souberam detalhar o crime. Nenhuma guarnição nossa atendeu essa ocorrência, porque não tinha mais nada no local”, disse o tenente.

