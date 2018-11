Vídeo: Suspeito de matar cabeleireiro em Codajás é agredido à pauladas

Aos gritos de "mata ele", a população fez justiça com as próprias mãos | Autor: Divulgação

Manaus - Principal s uspeito de ter matado um cabeleireiro, um homem identificado como Mailson Moreira Pereira foi arrastado de dentro da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no município de Codajás (distante a 317 quilômetros de Manaus) e foi agredido à pauladas pela população.

O fato aconteceu na noite desta última terça-feira (31). Em um vídeo que circula na internet, Mailson, aparece cercado por homens que o atingem com pedaços de pau.

Segundo nota da Polícia Civil, Mailson estava custodiado na unidade policial, quando tentou fugir da cela. Mailson chegou a correr para frente da delegacia, mas foi contido por moradores e levado por policiais militares de volta à delegacia.

"Não houve invasão na delegacia do município. Uma policial civil da cidade, que está cuidando do caso, destacou que foi requisitado à Justiça o pedido de prisão preventiva de Mailson", detalha a nota.

Dijá Cleuson foi encontrado morto na cama em sua própria casa | Foto: Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, Mailson é o autor do homicídio do cabeleireiro Dijá Cleuson dos Santos, 40, encontrado morto com diversos golpes de arma branca no último domingo (28), na casa onde ele morava. No local, ele roubou uma bolsa com celular e cartões de crédito.



O homem havia sido preso na tarde de segunda-feira (29) por policiais militares lotados naquele município e levado para o 78ª DIP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis em torno do caso.

