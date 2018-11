Professor é investigado por estupro de crianças em Manaus

Manaus - Um professor da rede municipal de ensino está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas por suspeita de ter estuprado três crianças, com idades entre 6 e 7 anos, em uma escola no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Os abusos teriam ocorrido no dia 4 de outubro.



O caso chegou à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) no dia 16 de outubro, por meio de um Boletim de Ocorrência. “As crianças contaram para os pais, e eles vieram imediatamente na Depca. A investigação continua, e não podemos dar mais detalhes sobre esse assunto”, informou a delegada Joyce Coelho, titular da Depca.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que o professor foi afastado das suas atividades no dia 9 de outubro, após denúncia dos pais. “A secretaria orientou os pais que fizessem Boletim de Ocorrência e comunicou o Conselho Tutelar da área, a fim de que também acompanhasse o caso”, informa a nota.

A secretaria ressaltou também que tem prestado todas as informações solicitadas, e tomado todas as ações voltadas para resguardar os alunos da escola. “Se a investigação criminal confirmar a denúncia contra o profissional, o mesmo será desligado da secretaria”, completa a Semed.

