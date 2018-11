DRCO prende PMs por extorquirem empresário no Centro de Manaus

Manaus - Um soldado e um tenente da Polícia Militar foram presos por policiais civis por suspeita de extorsão. A prisão aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (31), no Centro, Zona Sul de Manaus. Os PMs são lotados na 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atende a área e já estavam sendo investigados.

Segundo informações confirmadas pela Polícia Militar, os dois policiais já vinham sendo investigados pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), após denúncia de um empresário que estava sendo vítima de extorsão dos policiais. Nesta quarta, ao marcar um encontro com os PMs, o empresário avisou a equipe de investigação.

O DRCO chegou no local e deu início a uma perseguição aos policiais, que estavam cada um em um carro particular. A perseguição teve fim na rua Lima Bacuri, culminando na prisão dos PMs. Segundo informações extraoficiais os PMs estariam fardados, porque estavam em escala de serviço. Dentro de um dos veículos foi encontrado um quilo de droga, aparentemente de pasta base de cocaína.

A Polícia Militar informou que será aberta uma sindicância para apurar o caso. Os policiais foram levados para a Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM, situada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, onde foram ouvidos pelo delegado Thomaz Silva, do DRCO.

O delegado-geral da PC-AM, Frederico Mendes, disse que ainda é temerário afirmar alguma coisa. "Ainda está sendo apurada a suspeita de extorsão e não temos nada confirmado. Mas caso seja confirmado a prática ilícita, serão tomadas as medidas legais cabíveis", completou.

