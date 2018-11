Jovem é preso com drogas, pistola e munições no Novo Aleixo

Manaus - Um homem como S. F. S, de 22 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (31), com uma pistola calibre nove milímetros, 26 munições do mesmo calibre, dois carregadores de arma de fogo sem numeração e porções de drogas, entre cocaína, pasta base de cocaína e maconha do tipo skunk, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, titular do 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP) o jovem foi preso por volta das 11h, na casa dele, situada no beco Santa Helena. As investigações em torno do caso foram iniciadas após a equipe receber delações anônimas feitas ao número (92) 99371-8145, informando que ele estaria comercializando drogas além de utilizar uma arma de fogo para intimidar os moradores daquela região.

“Trabalhamos com denúncia anônima, por meio do aplicativo de mensagens instantâneas da delegacia, e a comunidade tem nos ajudado bastante com esse tipo de delação. Fizemos um trabalho bastante intensivo de investigação, não apenas de um ou dois dias, e constatamos a movimentação de traficância na casa do homem. No momento da abordagem policial feita pela nossa equipe, o infrator não demonstrou resistência. Verificamos que ele já responde por dois crimes de tráfico de drogas e um roubo”, disse a titular do 27º DIP.



Material apreendido

De acordo com a delegada, foram apreendidos no imóvel do suspeito uma pistola calibre nove milímetros com numeração raspada, 26 munições do mesmo calibre, dois carregadores de arma de fogo sem numeração, sete porções de cocaína e oito trouxinhas da mesma substância ilícita, uma porção de pasta base de cocaína e 11 trouxinhas da mesma substância, uma porção de maconha do tipo skunk e 13 pacotes pequenos da mesma droga, além de R$ 24 em espécie e uma balança de precisão.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Acusado de homicídios é preso por porte de arma em Manaus

Justiça defere mandados de prisão aos PMs envolvidos na morte de jovem

Tiros em bar no Centro de Manaus está relacionado ao tráfico, diz SSP