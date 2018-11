Caseiro acusado de estuprar criança de 10 anos é preso em Manaus

Manaus - Um mandado de prisão temporário foi cumprido na tarde desta quarta-feira (31), por volta das 14h, em nome de um caseiro de 35 anos acusado de estuprar uma criança de 10 anos, filha dos patrões dele. A prisão foi feita na propriedade dos pais da vítima, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 30 de outubro deste ano, pela juíza Luciana da Eira Nasser, no Plantão Criminal.

“No último dia 25 de outubro a vítima relatou o estupro para uma tia dela. A garota informou, ainda, que os abusos vinham acontecendo há dois anos, na própria residência da família. O infrator se aproveitava da confiança da família para tocar libidinosamente na criança e tentar manter relações sexuais com ela”, explicou a titular da Depca.

Segundo Joyce Coelho, considerando a gravidade dos relatos, a autoridade policial representou à Justiça o pedido de prisão temporária em nome do infrator. O caseiro foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis na Depca, ele será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria.

