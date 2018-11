Homem com tornozeleira e mulher são executados no Centro de Manaus

Manaus - O presidiário Warliso Chaider Morais Santos, de 27 anos, conhecido como "WN", foi executado a tiros, na madrugada desta quinta-feira (1°), em um beco, esquina com a rua Frei José dos Inocentes, no Centro de Manaus. Em outra ação criminosa, uma mulher, identificada apenas como "Silene", de 26 anos, também foi assassinada.

De acordo com a 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o primeiro crime ocorreu por volta das 2h30. Warliso, que usava tornozeleira eletrônica, teve a casa invadida por dois homens encapuzados. A vítima foi retirada à força do imóvel e levada para a rua.

Na ocasião, Warliso fugiu em direção ao beco na tentativa de escapar por uma área de matagal, mas foi alcançado e morto com cinco tiros na cabeça.

Horas depois do assassinato, por volta das 4h, uma mulher, supostamente chamada de"Silene", foi morta com quatro tiros. O crime aconteceu na avenida Sete de Setembro, também no Centro. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML).

A DEHS investiga o crime | Foto: Josemar Antunes

Moradores da área retaram à reportagem que a morte de "Sirene" pode ter relação com o assassinato Warliso Chaider. Segundo eles, a mulher teria ido ao local depois do crime, porém foi reconhecida e perseguida pelos criminosos. A suspeita é queima de arquivo ou dívida relacionada ao tráfico de drogas.

A namorada de Warliso, que não teve o nome divulgado, chegou ao local acompanhada da vítima. Depois ela foi levada à delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência (BO).

Os crimes serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A especializada suspeita do envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas na Zona Sul da capital.

