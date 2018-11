Maioria dos assassinatos no último mês aconteceu na Zona Sul de Manaus

Manaus - A onda de violência que atinge a capital amazonense deixou 18 mortos no último mês, somente na Zona Sul. Os últimos registros da polícia aconteceram na madrugada desta quinta-feira (1º), na rua Frei José dos Inocentes e na avenida Sete de Setembro, no Centro. O presidiário Warliso Chaider Morais Santos, de 27 anos, conhecido como “WN”, e uma mulher, identificada apenas como “Silene”, de 26 anos, foram assassinados a tiros por autoria ainda desconhecida pela polícia. Os dois crimes teriam suposta relação com o tráfico de drogas.

Outras mortes semelhantes também ocorreram na mesma região. Na madrugada da terça-feira (30), na travessa Roteri, entre as avenidas Getúlio Vargas e Joaquim Nabuco, o corpo de um homem, não identificado, foi encontrado dentro de uma bolsa de viagem. A vítima, que também estava com as mãos e pés amarrados, apresentava sinais de tortura e mais de 30 facadas no tórax e barriga.

Já na tarde de segunda-feira (29), um homem, identificado como Edvan Sousa de Oliveira, de 35 anos, também conhecido como “Sapinho”, foi assassinado com seis tiros na rua Simão bolívar. De acordo com informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar, os criminosos utilizaram três armas de calibres diferente, sendo uma pistola ponto 40, uma de nove milímetros e um fuzil 556. A vítima trabalhava como flanelinha no local.

Mais casos

Por volta das 21h do domingo (28), Klinger de Andrade Filgueiras, de 27 anos, foi morto com um tiro na cabeça. A vítima foi encontrada morta na rua Gabriel Salgado, esquina com a avenida Sete de Setembro. Moradores relataram que a vítima foi vista chegando na área central da cidade em um carro, de características desconhecidas, acompanhada de um homem não identificado.

Na noite do sábado (27), Elton Lemos dos Santos, de 31 anos, foi morto com cinco tiros ao ser abordado por quatro homens desconhecidos, em duas motocicletas, na rua Ataíde Verone, bairro São Francisco. Os moradores relataram aos policiais militares da 1ª Cicom que Elton cometia assaltos na área.

Em outra ação criminosa, o guardador de carros Douglas Alves de Amorim, de 27 anos, conhecido como “Pantera”, foi executado com mais de dez tiros. Os disparos partiram de armas como fuzil e pistola calibre nove milímetros. O crime ocorreu por volta das 14h da sexta-feira (26), na rua Coronel Salgado, bairro Aparecida. De acordo com informações do cabo Eliardo, da 24ª Cicom, a vítima tinha envolvimento com drogas.

Ainda na área central da capital, David Sampaio da Silva, de 28 anos, foi morto na manhã de sexta-feira (26). A vítima foi atingida com quatro facadas, sendo duas no tórax e outras duas na barriga. O crime ocorreu por volta das 5h30, na Praça Heliodoro Balbi, na rua José Paranaguá. Segundo relatos de testemunhas, David praticava roubos na região.

As 18 mortes registradas pela polícia teriam o envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas | Foto: Josemar Antunes

Tiros

Conhecido como “Morcego”, Everson Gomes de Batista, idade não informada, foi morto a tiros na tarde da segunda-feira, 22 de outubro, na rua Barcelos, comunidade “Matinha”, bairro Presidente Vargas. Segundo a PM, os criminosos chegaram em um carro e efetuaram os disparos. A maioria dos tiros atingiram o tórax da vítima.

Já no fim da tarde da quinta-feira, 18 de outubro, Everton de Souza Alves de Júnior, de 23 anos, foi morto a tiros, na rua Frei Caneca, bairro Colônia Oliveira Machado. Segundo informações da 2ª Cicom, o crime aconteceu por volta das 17h30. Ocupantes em um carro, de características desconhecidas, passaram pelo local e atiraram diversas vezes contra a vítima, que ainda chegou a ser levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul.

Outra vítima dos criminosos foi um jovem de 20 anos. Kaio Felipe da Silva morreu na manhã da quinta-feira, 18 de outubro, no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da capital. O jovem foi baleado durante tiroteio em um beco na rua Walter Rayol, próximo a uma área de mata, na comunidade Bariri, bairro Presidente Vargas, Zona Sul.

Além do jovem de 20 anos, Alzeny Moraes Nunes, de 40 anos, morreu no local, na noite da quarta-feira (17), com vários tiros. Segundo a polícia, a vítima foi obrigada pelo grupo criminoso a se ajoelhar antes de levar dois tiros na cabeça. Na mesma ação criminosa, outros quatro homens foram baleados, sendo um dos sobreviventes permaneceu internado no Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, na Zona Leste.

Acerto de contas

Quem também perdeu a vida em um possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas foi o jovem William Silva Bezerra, de 18 anos. Ele foi assassinado com cinco tiros no dia 15 de outubro, no beco Boa Ventura, na rua Ceará, bairro Santa Luzia.

O tenente Anderson Yamagata, da 2ª Cicom, informou que populares presenciaram a vítima saindo de um carro prata. Na ocasião, o jovem tentou fugir ao entrar no beco, porém foi alcançado e morto pelos criminosos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada e atestou a morte.

Já no dia 14 de outubro, um morador de rua foi assassinado com um tiro no pescoço. O crime aconteceu no beco da Vovó, no Morro da Liberdade. A vítima que não possuía documentos, também apresentava marcas de agressão física. Segundo relatos de moradores à polícia, o homem era usuário de drogas e foi morto por conta de uma dívida com um traficante da área, que não teve o nome revelado. Momentos antes do crime, a vítima estava andando de um lado para outro no beco, sob o efeito de drogas.

Em mais uma ação criminosa, dessa vez foi Diego Oliveira da Costa, de 34 anos. Ele morreu após ter o peito perfurado por um espeto de churrasco, na noite de domingo (7), durante uma briga na rua Guilherme Moreira, na área central. De acordo com informações da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a confusão ocorreu nas proximidades de duas agências bancárias. O autor do homicídio não foi identificado.

Maioria dos assassinatos no último mês aconteceu na Zona Sul de Manaus | Foto: Josemar Antunes

Outro registro da violência urbana ocorreu por volta das 19h do dia 4 de outubro, na rua Maranata, bairro Jardim Petrópolis. Joel Furtado Mendonça, de 20 anos, foi assassinado a tiros após ser surpreendido por dois homens, que estavam em uma motocicleta, de características não identificadas. A polícia suspeita de crime relacionado ao tráfico de drogas.

Após ser baleado também no dia 4, na Praça da Saudade, no Centro de Manaus, Caio Soares Lobato, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos na manhã do dia seguinte. O corpo foi removido do HPS 28 de Agosto, pelo Instituto Médico Legal (IML).

Outro caso registrado pela polícia foi a morte de um homem, que foi atingido com três facadas, ainda em 4 de outubro. A vítima tentava assaltar uma loja na avenida Sete de Setembro, no Centro da capital, quando foi surpreendida por homem, ainda não identificado. Na noite do crime, nenhum familiar compareceu para reconhecer o corpo. Conforme informações do IML, o homem foi sepultado no dia 16 de outubro deste ano como indigente.

O Em Tempo solicitou da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) dados, que contabilizam os homicídios registrados, em comparação ao mesmo período do ano passado, mas até a publicação desta matéria o órgão não atendeu a demanda.

Leia mais:

Homem com tornozeleira e mulher são executados no Centro de Manaus

População agride suspeito de roubo em rua do Coroado