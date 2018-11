Policial teve ajuda de funcionário do TJAM para extorquir R$ 40 mil

A cúpula de segurança do Amazonas se reuniu na Delegacia Geral de Polícia Civi | Foto: Erlon Rodrigues/ Ascom Polícia Civil

Manaus - O primeiro tenente da Polícia Militar, Smayil Souza dos Santos, 31, iria extorquir um empresário dono de embarcação em R$ 40 mil para liberar a documentação do barco confiscada ilegalmente. A informação foi divulgada pelo secretário da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), coronel Amadeu Soares, manhã desta quinta-feira (1º) durante coletiva de imprensa na Delegacia Geral de Polícia Civil.

Outra informação confirmada pela cúpula de segurança do Amazonas é que o esquema de extorsão envolvendo policiais militares, também contava com a participação de um funcionário do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) que estava se passando por oficial de justiça. Smayil foi preso no fim da tarde desta última quarta-feira (31), no Centro de Manaus.

O funcionário do TJAM já foi identificado e está sendo procurados pelas equipes policiais. O secretário da SSP-AM relatou que a ação policial, deflagrada na última terça-feira (30), por policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), ocorreu após o recebimento de denúncias, informando o esquema criminoso.



Extorsão

As equipes do DRCO passaram a monitorar os envolvidos no esquema após uma das vítimas, que estava comprando combustível e abastecendo uma embarcação em uma “Charuto”, ter sido abordada pelos dois elementos. Na ocasião, os infratores apreenderam ilegalmente a documentação dos barcos e conduziram os responsáveis para as proximidades do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Centro, zona sul, dando início à prática criminosa.



“Uma das vítimas foi liberada após concordar em levantar R$ 40 mil para entregar aos infratores. Em seguida a outra vítima também foi liberada, sob a mesma condição. Na quarta-feira (31/10), pela manhã, as vítimas desconfiaram da conduta dos infratores e procuraram a equipe do DRCO para dar ciência às autoridades sobre o que estava acontecendo”, explicou o secretário da SSP-AM.



Acompanhada das equipes do DRCO, uma das vítimas marcou um novo encontro com os infratores por volta das 16h de quarta-feira (31/10), nas proximidades das ruas Santa Isabel e Lima Bacury, no bairro Centro, para simular a entrega do dinheiro. “No momento em que o pagamento seria efetuado, Smayil foi preso e o comparsa dele conseguiu empreender fuga, mas já está devidamente identificado. Estamos tomando todas as providências cabíveis”, assegurou Soares.



Ao longo dos trabalhos, as equipes do DRCO apreenderam no carro particular de Smayil armas de fogo e uma quantidade significativa de entorpecentes, que serviriam de álibi para incriminar os proprietários das embarcações, caso não colaborassem com a extorsão.



“Em razão da gravidade da denúncia, as Forças de Segurança passaram a monitorar os infratores e, com o auxílio das vítimas, chegaram até Smayil. Nós não compactuamos com crimes praticados com a participação de funcionários públicos. É uma situação inadmissível. Vamos continuar com as investigações. Ressalto que essa já é a segunda vez que o funcionário do TJAM se envolve nesse tipo de situação. Ele já foi preso em uma atitude muito semelhante, de extorsão, acompanhado de policiais. Ressalto também que todas as providências administrativas já foram tomadas e serão justas”, declarou Soares.



Providências

De acordo com o diretor do DRCO, delegado Thomaz Vasconcelos, Smayil foi autuado em flagrante por extorsão e tráfico de drogas. Ele está sob custódia da corporação, no Batalhão de Choque da PMAM, que irá conduzi-lo à Audiência de Custódia ainda nesta quinta-feira. Caso seja decidida pela conversão para prisão preventiva, o primeiro-tenente será reconduzido ao Batalhão de Choque.

Na delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Frederico Mendes ressaltou a confiabilidade das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública, no que diz respeito às denúncias apresentadas.

“Parabenizo as vítimas dessa extorsão, as quais confiaram no Sistema de Segurança Pública e compareceram à unidade policial para que fossem tomadas as devidas providências. Quero aproveitar para dizer à população que, em nenhum momento, qualquer gestor vai permitir desvio de conduta”, disse Frederico Mendes.



Já o comandante-geral da PM, coronel Cláudio Silva, garantiu que todos os procedimentos cabíveis serão adotados por parte da corporação, àqueles que tiverem sua participação constada neste ou em qualquer outro ato de desvio de conduta.



“Seremos rigorosos no processo administrativo. Aproveito a oportunidade para falar que as polícias estão à disposição para trabalhar em benefício da sociedade e, de acordo com a lei, e que atitudes dessa natureza não serão toleradas. Temos que tomar providências imediatas para que o caso seja elucidado. O procedimento administrativo será imediatamente aberto pela Corregedoria da Polícia Militar ou da Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar”, afirmou Silva.

