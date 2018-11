Manaus tem operação de segurança no feriado prolongado

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em conjunto com a Polícia Civil e Polícia Militar, realizará mais uma fase da Operação Saturação em Manaus neste fim de semana de feriado prolongado. Na noite desta quinta-feira (1º) as equipes também realizaram ação na Zona Leste, coordenada pelo titular da pasta, Coronel Amadeu Soares.

O delegado Wenceslan Queiroz, titular do 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e policiais militares da Força-Tática fizeram abordagens na invasão Nova Vitória e bairro Colonia Antônio Aleixo, que tem grande incidência de tráfico de drogas. Na ocasião, também fizeram o trabalho de polícia comunitária e conversaram com os moradores.

Operação Saturação

De acordo com o secretário de segurança, a operação Saturação tem como objetivo intensificar a presença nos bairros, fazer contato com a população e verificar denúncias feitas aos órgãos de segurança.



“A Saturação, segundo nosso levantamento, tem resultado em um aumento de 50% de denúncias no 181. Essas áreas tem que ser policiadas com muita frequência para poder ter a credibilidade da população e essa sinergia resulta em denúncia, que passa por investigação, resultam em mandados e aí nossa equipe vem e retira de circulação esses indivíduos que insistem em continuar na criminalidade”, afirmou.

Operações em todas as zonas

O secretário destacou que as operações continuarão na cidade por todo feriado prolongado. Segundo o delegado Wenceslan Queiroz, o bairro Colônia Antônio Aleixo, tem muitas denúncias de tráfico de drogas e o reforço policial ajuda a inibir ações criminosas.



“Hoje realizamos uma incursão pelas ruas do bairro, verificamos algumas situações fruto de denúncias e as investigações continuam. Aquela área tem muita denúncia de tráfico e outro crimes. Fomos fazer uma ocupação até para manter esse contato com os moradores”, disse.

