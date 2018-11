Vídeo: Investigador da Policia Civil sofre ataque cardíaco no 20° DIP

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - O programa GUARDIAN-AM, criado pela consultoria do ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolph Giuliane, ainda não mostrou resultados positivos para a segurança pública do estado. Pelo contrário: a sobrecarga de trabalho criada aos policiais, por pouco não tirou a vida de um policial.

O investigador Luís Jesus Batista Silva, 45, teve um ataque cardíaco nesta quarta-feira (30), dentro do 20º Distrito de Polícia, na comunidade Campo Sales, Zona Norte de Manaus. Ele estava sozinho na unidade policial. É que depois que o programa Guardian passou a funcionar, o governo aumentou as centrais de flagrante, mesmo sem efetivo suficiente para isso.,

Luis foi salvo pelos policiais militares da área que o levaram a unidade de saúde do bairro. Segundo a assessoria da Polícia Civil, o investigador passa bem.

Para o sindicato da categoria, o incidente com o investigador mostra a situação deficitária da segurança pública no estado, são apenas 1500 investigadores, quando o ideal seria pelo menos duas vezes mais.

O governo do estado não se pronunciou sobre as denúncias do sindicato, a delegacia geral também não comentou o posicionamento dos representantes da categoria.

