Vídeo: Veja assalto à tacacaria no Rio Piorini, Zona Norte de Manaus

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Dois homens assaltaram uma Tacacaria no Rio Piorini, Zona Norte de Manaus. Estabelecimento no Colônia Terra Nova é assaltado pela segunda vez, os clientes e os proprietários foram rendidos pelos assaltantes que levaram, dinheiro, celulares e até a televisão do local.



A matéria da TV Em Tempo mostra o momento em que os criminosos deixam o carro próximo ao local do crime, eles seguem a pé, os dois armados, rendem os donos e os clientes. Confira a reportagem!

As imagens das câmeras de segurança devem ajudar a polícia nas investigações e encontrar os assaltantes. Essa não foi a primeira vez que o estabelecimento foi assaltado.

Leia mais:

Estudantes reagem, e ladrão é capturado em parada de ônibus da Ufam

Dupla em moto assalta drogaria no Nova Cidade, em Manaus

Agência do INSS e posto de combustíveis são alvos de criminosos