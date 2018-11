Dupla é presa com quase uma tonelada de maconha em Manaus

Manaus - Uma dupla identificada como Carlos Alberto Batista Varjão, de 59 anos, e Elen Cristina de Araújo, 31, foi presa em Manaus, na noite desta quinta-feira (1), quando tentavam transportar 900 quilos de maconha do tipo "skunk".

A droga foi apreendida em um caminhão que estava prestes a embarcar em uma balsa, num porto particular, localizado na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

De acordo com a diretora-adjunta do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), delegada Tamara Albano, as investigações sobre o caso iniciaram há cerca de 20 dias. A equipe obteve informações sobre uma grande quantidade de entorpecentes que seria embarcada de Manaus para Belém, e teria como destino final as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, na região Sudeste.

"Durante a ação, por volta das 19h, as equipes se depararam com a carga distribuída na parte superior da caçamba, dividida em caixas com 20 tabletes cada, e cobertas com uma lona. Elen Cristina estava na cabine do caminhão, e Carlos Alberto fora, aguardando o embarque. A dupla não apresentou resistência durante a prisão", disse Albano.

A delegada destacou ainda que o valor da carga está em torno de R$ 5 milhões, mas nas cidades de destino final, o valor quase triplica. "Aqui no Amazonas a droga sai com um preço, mas ao chegar no destino final vale cerca de R$ 15 milhões, em razão da escassez da oferta naquela região", concluiu.

Transporte da droga

Em depoimento Carlos Alberto informou que havia sido comunicado um dia antes por uma pessoa que não se identificou. O fornecedor pediu que o caminhoneiro complementasse a carga de ferro com as caixas e em troca receberia R$ 1,5 mil. Elen Cristina apenas foi contratada para acompanhar o transporte.



Os suspeitos foram apresentados na manhã desta sexta-feira (2), na sede da Delegacia Geral. Eles não se pronunciaram sobre o caso. Ao término dos procedimentos cabíveis, a dupla será levada para Audiência de Custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis.

Controle

A ação também contou com o apoio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) vinculado a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais do Amazonas (Core-AM).

O delegado geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, destacou o trabalho integrado, que resultou na maior apreensão deste ano. A autoridade ainda informou que as forças de segurança devem intensificar o controle nas fronteiras no Estado.

"Nós iremos em breve subir todos os rios para combater de forma contundente o tráfico de drogas. Iremos fazer parcerias com o Exercito, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Em breve estaremos realizando uma reunião para esse planejamento. As forças unidas do sistema de segurança e denuncias da sociedade conseguirá vencer essa batalha", disse o delegado.

Tríplice fronteira

Para o secretario de segurança pública, coronel da Polícia Militar Amadeu Soares, o Amazonas precisa de um controle por parte das agências na região da tríplice fronteira do Estado, o limite territorial entre Brasil, Colômbia e Peru.

"Essa apreensão é um duro golpe para as organizações criminosas que fazem transportes internacionais. O novo Governo Federal já acenou com mudanças significativas para o próximo ano. Recebemos com bastante alegria a indicação do juiz Moro para o Ministério da Justiça, o que significa que podemos ter um fio de esperança que a tríplice fronteira será devidamente controlada", ressaltou o secretário.

