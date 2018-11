Irmão de vereadora sofre tentativa de homicídio em Parintins

Parintins (AM) – O empresário Jean Alencar, irmão da vereadora Maria Alencar (PSD), sofreu uma tentativa de homicídio no fim da tarde desta sexta-feira (2). O crime aconteceu próximo a panificadora da vítima, na rua Cordovil, no Centro de Parintins (distante 369 km de Manaus).

Segundo relatos de testemunhas, um homem se aproximou do empresário e desferiu uma facada que atingiu um dos braços de Jean Alencar. “O golpe era para atingir o peito, mas ele se desviou a tempo e acertou o braço”, disse uma testemunha, que pediu para não ser identificada.

A polícia ainda não sabe quem foi o autor da tentativa de homicídio e nem a motivação. Uma guarnição da Força Tática está nas ruas tentando localizar o acusado.

Jean Alencar, muito conhecido em Parintins, foi atendido na emergência do Hospital Jofre Cohen e segue internato. Familiares informaram que ele está fora de perigo.

Leia mais:

Professora mata adolescente com tiro de espingarda no interior do AM

15 presos são transferidos da delegacia de Lábrea para Manaus