Pedreiro é morto a facadas no Parque das Nações, em Manaus

Manaus – O pedreiro Afrânio Gomes dos Reis, de 50 anos, foi assassinado a facadas, na madrugada deste sábado (3), na comunidade Parque das Nações, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. Nenhum suspeito foi preso.

O crime ocorreu por volta das 2h, na rua México. Afrânio voltava de um bar com destino à residência dele, na rua Brasil, quando foi surpreendido por três homens. O pedreiro morreu com quatro facadas, sendo no tórax, queixo, mão e braço.

O pedreiro foi morto com quatro facadas | Foto: Josemar Antunes

Segundo informações do sargento Narciso, da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um dos suspeitos do crime é amigo do filho da vítima.

Os autores do assassinato não foram localizados pela polícia. A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo do pedreiro foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

