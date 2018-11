Mulheres são presas com drogas, arma e dinheiro no Jorge Teixeira

A dupla foi levada para o 14º DIP | Foto: Divulgação

Manaus – Duas jovens, de 18 e 22 anos, foram presas em flagrante, na noite de sexta-feira (2), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Os policiais militares apreenderam com a dupla, 286 trouxinhas drogas, entre maconha, cocaína e oxi. Além de um revólver calibre 32, quatro munições não deflagradas, um aparelho celular, duas balanças de precisão e R$ 19,20 em dinheiro.

Conforme o comandante da Força Tática, o tenente-coronel Klinger Paiva, a guarnição recebeu uma denúncia anônima informando a comercialização de drogas dentro de uma casa, situada na rua João Priscica, naquele bairro.

“Quando as equipes na rua, dois suspeitos conseguiram fugir. Porém, encontramos as duas suspeitas na residência. Na casa, encontramos todo o material apreendido. A arma estava escondida dentro do forro”, explicou.

A duas foram encaminhadas para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Elas foram indiciadas por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Segundo a Polícia Civil, após os procedimentos cabíveis no 14º DIP, elas serão levadas para Audiência de Custódia.

Leia mais:

Pedreiro é morto a facadas no Parque das Nações, em Manaus

Irmão de vereadora sofre tentativa de homicídio em Parintins