Polícia acha oficina de desmanche de veículos em sítio de João Branco

Manaus – Júlio Melquiades de Souza, de 35 anos, o “Júlio Peruca”, e Cintia Araújo da Costa, de 31 anos, foram presos e apresentados na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), na manhã deste sábado (3). O casal faz parte de um bando especializado em roubos, furtos e adulteração de veículos na capital amazonense.

A prisão em flagrante do casal ocorreu na noite de sexta-feira (2), em um sítio no ramal do Brasileirinho, loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

O local, que supostamente pertence ao narcotraficante João Pinto Carioca, “João Branco”, preso em um presídio federal, funcionava como desmanche de veículos.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Derfv, Júlio era responsável por realizar o desmanche de veículos roubados pelo bando. Já Cíntia escondia os automóveis e guardava as peças retiradas.

Ela, segundo a polícia, é companheira de outro integrante da quadrilha, identificado como Antônio Sales, que está foragido.

Durante a ação da polícia, dois veículos foram recuperados no sítio. Um carro modelo Fiat/vivace, cor prata, foi roubado na madrugada de quinta-feira (1º), no conjunto Parque das Mansões, bairro Tarumã, Zona Oeste. Na ocasião, quatro homens renderam as vítimas e as deixaram amarradas por pelo menos quatro horas.

No mesmo ato criminoso, um carro Corolla, de cor marrom, que havia sido roubado foi recuperado ainda na noite pela Polícia Militar, no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade.

Já outro carro, modelo Onix, cor vermelha, roubado no dia 18 de setembro deste ano, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte, também foi recuperado pelas equipes da Derfv.

Júlio e Cíntia foram autuados em flagrante por receptação e associação criminosa. Ao término dos procedimentos na delegacia, o casal será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

