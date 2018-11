PC divulga foto de suspeito de tentar matar empresário em Parintins

Parintins (AM) – A Polícia divulgou, na manhã deste sábado (3), a foto de Eder Bruno Cecílio Machado. Ele é suspeito de esfaquear o empresário Jean Alencar, na tarde de sexta-feira (2), em Parintins (369 quilômetros de Manaus).

A tentativa de homicídio aconteceu na rua Cordovil, no Centro do município, a poucos metros da panificadora do empresário. Depois de atingir o empresário, Eder Bruno Cecílio ainda perseguiu a vítima.

O empresário foi socorrido e levado para a emergência do Hospital Jofre Cohen. Segundo a polícia, Eder Bruno já tem passagem pela delegacia de Parintins.

Com a prisão do suspeito, a polícia espera esclarecer os motivos que o levaram a tentar matar o empresário.

O empresário é irmão da vereadora do PSD, Maria Alencar, e cunhado do ex-Procurador Geral de Justiça do Estado, Fábio Monteiro. A vítima recebeu alta na manhã de hoje e está em sua residência no bairro Santa Clara, Zona Leste da cidade.

