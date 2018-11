Homem é preso após agredir companheira em Novo Aripuanã

Manaus - Mais um caso de violência doméstica foi registrado no Amazonas. Franciney Queiroz, de 21 anos, foi preso suspeito de agredir a companheira, de 21 anos, com socos e pontapés. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (3), na residência do casal, localizada no bairro Razão, no município de Novo Aripuanã (distante 225 km de Manaus).

Os policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) do município, em patrulha pelo bairro encontraram a vítima sentada na calçada chorando.

A mulher relatou aos PMs que havia sido agredida pelo marido. Testemunhas confirmaram a versão da vítima à polícia.

De acordo com a vítima, Franciney chegou em casa visivelmente embriagado e começou a agredi-la. “Os vizinhos informaram que a mulher estava jogada no quintal de sua casa e sendo agredida com socos e pontapés pelo acusado”, detalhou a polícia.

A guarnição conduziu a vítima ao hospital da cidade. Ela precisou ficar em observação em decorrência de hematomas na cabeça.

O agressor foi encaminhado ao 73° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele foi autuado por violência doméstica e deve ficar à disposição da justiça.



