Briga entre empresários acaba com um ferido no Careiro Castanho

Careiro Castanho (AM) - Na manhã deste sábado (3), por volta das 11h, uma briga entre empresários terminou com um ferido a tiros. O fato aconteceu no município de Careiro Castanha (distante 88 km de Manaus). O motivo da briga seria uma dívida no valor de R$ 200 mil.

De acordo com a Polícia Militar (PM) do município, os dois empresários estavam discutindo em uma praça. Durante a briga, um dos homens efetuou três tiros no outro empresário.

Em um vídeo, gravando por testemunhas, é possível ver o empresário no chão, com ferimento na região das nádegas. Após o crime, a vítima foi encaminhada ao hospital do município, Deoclécio dos Santos no município.

Testemunhas informaram à reportagem que a briga teria começado devido uma dívida de R$ 200 mil. O autor dos disparos teria emprestado o valor para a vítima, mas não recebeu o pagamento no prazo combinado.

Entretanto, a PM informou que ainda não sabia a real motivação da tentativa de homicídio. Após receber os primeiros socorros no município, a vítima foi transferida para uma unidade hospitalar de Manaus e não corre risco de morte. Não há informações se o suspeito foi preso.

