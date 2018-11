Jovem é sequestrada, estuprada e jogada em ramal no Lago Azul

Manaus - Uma adolescente de 17 anos foi encontrada em estado de choque no ramal do Acará 2, localizado no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Moradores da área avistaram o momento em que homens, em um veículo modelo Prisma, cor prata, jogaram a vítima no local, por volta do meio-dia deste sábado (3).

O tenente Damião Costa, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que a vítima foi espancada e estuprada. A polícia acredita que os criminosos estavam com a adolescente por várias horas.

“Ela foi sequestrada no Zumbi. Eles circularam com ela pela Compensa e a jogaram nessa área. Ela relatou para a guarnição que trabalha como modelo”, detalhou Damião Costa.

A polícia também recebeu a informação de que a jovem já estava sofrendo estupro coletivo há três dias. Ela teria sido sequestrada na última quinta-feira (1º) quando saiu de casa para uma entrevista de emprego. Entretanto, a informação ainda não foi confirmada.

As autoridades buscam qualquer informação que leve ao paradeiro dos criminosos.



A vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Os suspeitos ainda não haviam sido localizados até a publicação desta reportagem.

