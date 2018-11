Operações no feriado resultam em 17 prisões e veículos recuperados

Operações desencadeadas pelas forças de segurança em virtude do Dia dos Finados resultaram em 17 prisões, a apreensão de um adolescente por tráfico de drogas, a prisão de um foragido e a localização de sete veículos roubados.

Um quilo de maconha e aproximadamente 568 trouxinhas de vários tipos de entorpecentes também foram apreendidos. Segundo o secretário de segurança, coronel da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) Amadeu Soares, o reforço policial continua neste sábado em bairros com maior registro de ocorrências e de denúncias pela população.

Na manhã deste sábado (3), o secretário de segurança falou sobre as operações durante coletiva de imprensa para apresentar uma dupla presa por assalto a uma residência e furto de veículos no bairro Tarumã, zona oeste da capital. O caso foi apresentado pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), pelo delegado Cícero Túlio.

De acordo com o coronel Amadeu, as Polícias Civil e Militar intensificaram a presença nas ruas em virtude do feriadão prolongado, que começou na última quinta-feira (1º), ponto facultativo para servidores estaduais e municipais. O titular da SSP tem acompanhado pessoalmente os trabalhos policiais nas ruas. Só na noite de sexta-feira e madrugada de hoje, a ação envolveu cerca de 100 policiais militares, além de policiais civis.

De sexta-feira até a manhã deste sábado, 17 pessoas foram presas pela prática de crimes em Manaus, nove delas por tráfico de drogas. Também foram feitas prisões por roubo e furto de estabelecimentos comerciais e por roubo de veículos.

Além da dupla presa pela DERFV, um homem foi preso no Gilberto Mestrinho conduzindo um veículo roubado e outros dois por suspeita de furto de veículo, na Cidade Nova, Zona Norte.

“Estamos trabalhando em todas as áreas de Manaus para estimular a população a denunciar, usando o 181 e as chamadas linhas diretas da polícia. Isso tem dado resultados importantes. Essa sinergia está encaixando bem: a polícia nas ruas e a população ajudando com as informações”, disse.

Além do disque denúncia da SSP, o 181, que funciona 24 horas por dia, a população pode fazer denúncias por WhatsApp para a Secretaria Executiva Adjunta de Operações (SEAOP) pelo (92) 99345-2848 ou para as linhas diretas das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no (92) 99280-7574, e da Força Tática no (92) 99428-4400.

Balanço

Até a manhã deste sábado, foram recuperados sete veículos com restrição de roubo e furto em Manaus. Dezessete suspeitos foram presos, sendo nove por envolvimento com o tráfico de drogas. Um adolescente de 17 anos foi apreendido, três armas de fogo foram apreendidas e o foragido Erivan Correia de Oliveira, 42, foi recapturado no bairro Tarumã, zona oeste.

Na avenida Constantino Nery, a Polícia Militar prendeu Wilson Alho Ferreira, 24, e Adrevan Ferreira Ribeiro, 25, enquanto tentavam fugir em uma motocicleta após serem flagrados arremessando uma sacola com aproximadamente 1 kg de maconha tipo skunk. O flagrante foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Colônia Terra Nova, zona norte, a polícia prendeu Jailson Guimarães dos Santos, 22, com um revólver calibre 38 e 270 trouxinhas entre oxi e cocaína, uma balança de precisão e R$ 2,3 mil em espécie. O caso foi registrado no 6º DIP.

No Parque das Nações, em Flores, zona centro-sul, Leandro Nascimento Nina, 24, foi preso durante incursões em um dos becos. Ele estava com dez trouxinhas de maconha e um simulacro de arma de fogo.

Na noite dessa sexta-feira, a Força Tática prendeu duas mulheres com arma de fogo e entorpecentes no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Cintia Tamires da Silva, de 18 anos, e Jéssica Aparecida Almeida Lopes dos Santos, de 22 anos, estavam com um revólver calibre 32, com quatro munições, e 286 trouxinhas de entorpecentes, sendo 128 trouxinhas de maconha, 65 de cocaína e 93 de oxi.

Além disso, foram apreendidas três porções grandes de maconha, cinco porções médias de cocaína e duas balanças de precisão.

No São José, a PM prendeu Melk Novoa Viana, 33, e Rayele Souza Marques, 21, por suspeita de assalto a um posto de combustível no Sauim Castanheira. O carro utilizado pela dupla, e identificado pelas vítimas, foi apreendido também no São José. O caso foi registrado no 14º DIP.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam Alexsandro de Souza Reis, conhecido como “Bebezão”, 31, e Douglas dos Santos Cunha, 18, na manhã deste sábado no bairro Nossa Senhora de Fátima, zona norte. Eles estavam com uma arma de fogo calibre 12.

Com informações da assessoria*

