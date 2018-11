Criminosos invadem casa e executam desafeto a tiros, no Nova Esperança

Manaus - Quatro homens armados, ainda não identificados pela polícia, invadiram uma residência e executaram com vários tiros Ozarias Silva de Andrade de 34 anos. O crime aconteceu na rua Da Paz, no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste de Manaus, no início da tarde deste sábado (3). A vítima foi levada por parentes para o hospital, mas acabou morrendo.

O tenente Vando, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que os quatro suspeitos chegaram ao local em um carro, de características desconhecidas, invadiram a residência e alvejaram Ozarias com vários tiros na cabeça.

O homem ainda foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

“Pelo estado em que ele foi levado, provavelmente já saiu do Nova Esperança sem vida. Nossos companheiros da 10ª Cicom confirmaram a morte no SPA”, detalhou tenente.

Moradores da área informaram à polícia que a vítima era olheiro do tráfico, e já teria três passagens por envolvimento com esse tipo de crime.

A polícia disse que iria fazer um patrulhamento pelo bairro com o objetivo de localizar os autores do homicídio. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

