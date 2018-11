Mais uma vez UBSs são alvos de bandidos em Manaus

Manaus - Duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), da Prefeitura de Manaus, foram alvo da ação de bandidos: a Vicente Pallotti, no bairro Praça 14, na quinta-feira ( 1º), data em que o município decretou ponto facultativo pelo dia do servidor público, e a Gebes de Medeiros Filho, no bairro Jorge Teixeira, neste sábado (3)

Nas duas ocorrências, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), as UBSs foram arrombadas, mas as tentativas de furto foram evitadas pela ação rápida da ronda do Centro de Operações de Segurança Municipal (COSM), responsável pela segurança das unidades de saúde, evitando que o prejuízo fosse maior.

“Na quinta-feira, fomos informados pela empresa da ocorrência na Vicente Pallotti, por volta das 22h. A unidade foi arrombada e o meliante já havia, inclusive, arrumado em uma sacola um computador completo e alguns itens hospitalares que pretendia levar. Com o disparo do alarme, a ronda foi acionada, mas ao chegar ao local viram o ladrão fugindo, porém, sem conseguir levar o material”, declarou o secretário da Semsa, Marcelo Magaldi.

O secretário relatou ainda que, neste sábado, às 6h56, foi a vez da UBS Gebes Medeiros sofrer arrombamento. Diferentemente da Vicente Pallotti, neste caso, a equipe da ronda chegou a tempo de encontrar o ladrão no interior da unidade, ainda selecionando o que seria furtado. A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante.

Somente no último dia 26 de setembro, três UBSs registraram assaltos, inclusive à mão armada, o que ocasionou a suspensão temporária dos atendimentos aos usuários.

